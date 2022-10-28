В Казани обсудили финансовые инструменты для поставщиков

Альфа-Банк провел конференцию по факторингу. В мероприятии приняли участие крупные поставщики товаров различного назначения, а также представители федеральных торговых сетей.

Основной целью конференции было познакомить бизнес с финансовыми инструментами — альтернативами традиционному кредитованию, которое в силу различных факторов не всегда доступно предпринимателям.

«Факторинг — эффективное решение для финансирования цепочек поставок. С его помощью поставщик получает деньги сразу, когда отгрузит товар, даже если покупателю нечем платить — за него это сделает банк», — рассказал руководитель по факторингу Альфа-Банка в Поволжье Вадим Марьев.

Участники конференции познакомились с видами факторинга, оценили все плюсы и минусы инструмента, а также разобрали конкретные примеры его использования.

Кроме того, в мероприятии приняли участие представители крупных федеральных сетей. Территориальный менеджер X5 Retail Group Ленара Бахтиярова ответила на вопросы, как региональные компании могут стать поставщиком для крупного ретейлера и какие товары особенно актуальны в условиях импортозамещения.

«Сейчас для развития бизнеса нужно рассматривать не только те варианты, к которым привык и которые на слуху, но и искать новые возможности. Конечно, в кризис проблемы только множатся: кассовые разрывы, внеплановые отсрочки платежей, падение продаж. Обычно в таких случаях все берут кредит, но ни для кого не секрет, сейчас заемные деньги дорожают и получить их все сложнее. Нужно оставлять залог, искать поручителя, подтверждать планы по продажам и по поддержанию выручки на несколько месяцев вперед, а в условиях неопределенности сделать это проблематично. Для нашей компании одним из инструментов роста является факторинг. Это конкурентное преимущество, потому что мы можем работать с поставщиками без предоплаты и сводить все простои к минимуму», — отметил коммерческий директор ООО «Бикотекс» Константин Чуркин.

Узнать подробнее об условиях предоставления услуги и оставить заявку можно на сайте.

Реклама. АО «Альфа-Банк». Токен: Pb3XmBtzswZmwkRADtezAMhNRcHWrvFNPwSHLEA