В Казани с 10 по 25 ноября пройдет II этап международных соревнований «Игры дружбы»

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Казани с 10 по 25 ноября пройдет II этап международных соревнований «Игры дружбы» — «Спорт». Спортивная программа включает в себя сразу несколько отдельных турниров, сообщает Дирекция спортивных и социальных проектов.

Так, с 10 по 13 ноября развернутся международные соревнования «Кубок Президента Татарстана» по прыжкам в воду. За первенство будут бороться юниоры группы А (16—18 лет) и B (14—15 лет).

С 20 по 25 ноября пройдет чемпионат России по плаванию на короткой воде. Участие в состязаниях примут ведущие спортсмены национальной команды. В эти же дни в Казани пройдут международные соревнования по плаванию. Награды разыграют среди юношей 16 лет и старше и девушек от 13 лет.

— Если сейчас нет возможности выступать за рубежом на чемпионатах мира и Европы, значит, сделаем свои соревнования яркими, зрелищными, чтобы и зрители, и участники чувствовали остроту соперничества и наслаждались в полной мере насыщенной эмоциями атмосферой турниров, — заявил президент Всероссийской федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

Стоит отметить, что «Игры дружбы» пройдут при поддержке министерств спорта России и Татарстана, а также Всероссийской федерации плавания, Федерации синхронного плавания России и Российской федерации прыжков в воду.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Напомним, I этап «Игр дружбы» прошел в Казани с 19 июля по 3 августа. По итогам игр Илья Бородин улучшил рекорд России на дистанции 400 метров — 4:08.05. Белорусские пловцы обновили три национальных и пять юниорских достижений. Евгения Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом с результатом на две секунды быстрее времени, с которым американская пловчиха Лилли Кинг выиграла золото на чемпионате мира — 2022 в Будапеште. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин