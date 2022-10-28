Российские войска уничтожили резервы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Российские войска в течение суток на Николаево-Криворожском направлении наносили поражение выдвигавшимся из глубины резервам ВСУ, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения, сообщило Минобороны.

— Уничтожено более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей, — рассказали в военном ведомстве.

Ситуация на других направлениях:

На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населенного пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате уничтожено более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населенного пункта Червонопоповка. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населенного пункта Времевка. Огнем артиллерии противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 30 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

Кроме того, в районах населенных пунктов Веселое ДНР, Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаева уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ.

Фото: скриншот видео vk.com/mil

Вчера Минобороны сообщило, что российские войска сорвали наступление подразделений Украины в Херсонской и Николаевской областях, уничтожено более 60 украинских военных.

— На Николаево-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей, — сообщили в ведомстве.

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Максим Кокунин