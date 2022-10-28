Село в Белгородской области попало под обстрел украинских военных

В Белгородской области село Красное попало под обстрел ВСУ. Никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

— Под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Обошлось без жертв и пострадавших. Осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище, — говорится в сообщении.

По его словам, местные власти и сотрудники оперативных служб продолжают подомовой обход обстрелянной территории.

Фото: pxhere.com

Напомним, на прошлой неделе село Шебекино в Белгородской области попало под сильный обстрел ВСУ. Тогда пострадали два человека. По словам Гладкова, прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки.



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Максим Кокунин