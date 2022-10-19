Село в Белгородской области попало под сильный обстрел ВСУ

Село Шебекино в Белгородской области попало под сильный обстрел ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ, — написал он.

Фото: t.me/vvgladkov

По словам Гладкова, прилеты снарядов пришлись на гражданские объекты, в том числе торговый центр и ФОК. В спортивном объекте поврежден надувной купол. В торговом центре посечены окна и витрины, а также две машины, которые стояли на территории парковки.

— Обстрел территории продолжается. Более подробная информация будет позже, — сообщил губернатор.

Фото: t.me/vvgladkov

В конце прошлой недели сообщалось, что мужчина наступил на мину в Шебекинском городском округе Белгородской области, в результате чего ему оторвало ступню.

— В Шебекинском городском округе мужчина наступил на мину, в результате чего ему оторвало ступню. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — говорилось в сообщении губернатора.

Гладков попросил жителей региона воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.



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Максим Кокунин