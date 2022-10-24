Рестораны KFC в России откроются под брендом Rostic's

Владелец KFC продал рестораны в России местному менеджменту, точки сети питания откроются под брендом Rostic's, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.



Американская Yum! Brands подписала договор ли-продажи около 70 ресторанов сети KFC с ижевским франчайзи — компании «Смарт Сервис». Согласно условиям договора, покупатель будет отвечать за ребрендинг ресторанов на отличную от Yum!-концепцию. Кроме того, он обязан сохранить рабочие места российской команде.

Для полного завершения сделки ее должны одобрить государственные регулирующие органы, а еще должны быть выполнены все условия, о которых договаривались стороны.

Еще в августе Yum! Brands сообщала, что бренды KFC и Pizza Hut в России ждет ребрендинг. В июне завершился процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу. Аналогичная работа велась в отношении сети KFC.



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Маргарита Головатенко