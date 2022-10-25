В природоохранные мероприятия Татарстана вложено почти 52 миллиарда рублей

Сегодня в прямом эфире "Реального времени Live" министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков ответил на вопросы читателей интернет-газеты. Он обратил внимание, что экологическая повестка с каждым годом звучит все актуальнее.

— Инвестиции в экологию — это инвестиции в наше будущее! Только за последние пять лет в природоохранные мероприятия в Татарстана было вложено 51 млрд 800 млн рублей. <...> И все это — инвестиции в будущее, вклад в здоровье и благополучие наших граждан, — подчеркнул Александр Шадриков.

Министр экологии добавил, что Татарстан вот уже на протяжении нескольких лет по объему инвестиций в охрану окружающей среды — лидер в Приволжском федеральном округе.

В прямом эфире, помимо ответов на вопросы, спикеры также обсудили и следующие проблемы:

Близка ли татарстанцам тема бережного отношения к окружающей среде и какую роль в экопросвящении играют такие массовые мероприятия, как субботники, «Чистые игры» и т.п.?

Насколько активны в вопросах сохранения и восстановления окружающей среды республики крупные компании и бизнес Татарстана и насколько эффективны реализуемые промышленниками республики экопрограммы?

Юннаты 21-го века — кто они, и почему так важно возрождение этого общественного движения?

Насколько чиста вода в наших водоемах и как меняется экологическая аква-обстановка?

Автомобили буквально все заполонили, но почему сейчас все меньше говорят о выхлопных газах? Что-то меняется в качестве топлива?

Как выглядит Татарстан с точки зрения экологии на фоне других регионов страны?

Во время онлайн-конференции «Реального времени» с Александром Шадриковым жители Казани пожаловались на замусоренную контейнерную площадку между д. 14 по ул. Вишневского и д. 69 по ул. Калинина. После этого туда выехали инспекторы в области охраны окружающей среды Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана

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Илина Хакимова