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Минфин сообщил об освобождении мобилизованных предпринимателей от уплаты страховых взносов

09:35, 28.10.2022
Минфин сообщил об освобождении мобилизованных предпринимателей от уплаты страховых взносов
Фото: ru.wikipedia.org

Мобилизованные индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты страховых взносов по обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ Минфина по запросу главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

— Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие в период прохождения ими военной службы по призыву в связи с мобилизацией предпринимательскую деятельность, освобождены от уплаты за себя страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за этот период, — говорится в сообщении.

Также, согласно документу, между Минобороны и Федеральной налоговой службой (ФНС) заключено соглашение об обмене данными граждан. Ранее Кутепов предложил обеспечить автоматическую передачу данных о мобилизованных предпринимателях в ФНС, «так как у призываемого лица может не оказаться времени на направление необходимых документов и решение организационных вопросов».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На прошлой неделе правительство России утвердило отсрочку по уплате от налогов и страховых взносов для призванных по частичной мобилизации. Также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам.

Отсрочка будет рассчитываться следующим образом:

  • Для уплаты налогов и страховых взносов — со дня демобилизации до 28-го числа третьего месяца после дня окончания службы.
  • Для предоставления налоговых деклараций — со дня окончания службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания службы.
  • Для уплаты налога на профессиональный доход — со дня окончания службы до последнего числа четвертого месяца после демобилизации.

Индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся учредителями и руководителями компаний, которые арендуют федеральное имущество, также получат отсрочку по ее оплате. Отсрочка предоставляется на весь период прохождения службы. Она также распространяется на предпринимателей, которые заключили контракты о прохождении службы, и бизнесменов-добровольцев.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее подпадают 300 тысяч резервистов.

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Максим Кокунин
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