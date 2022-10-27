В Telegram можно будет продавать ники

Telegam анонсировал новую возможность для пользователей, правда, опять платную. Мессенджер запускает специальную платформу, на которой будут проводиться аукционы, где можно купить имя пользователя.

Уже через несколько дней у пользователей также появится возможность продавать свои ники.

Самые дорогие ники на аукционах на данный момент — bank и casino (около $100 тысяч).

Telegram в августе удалил неактивные адреса каналов пользователей, которые не использовались в течение года. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, таких адресов было порядка 70% от всех никнеймов Telegram, они принадлежали киберсквоттерам из Ирана.

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Илина Хакимова