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В Telegram можно будет продавать ники

23:25, 27.10.2022
В Telegram можно будет продавать ники
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Telegam анонсировал новую возможность для пользователей, правда, опять платную. Мессенджер запускает специальную платформу, на которой будут проводиться аукционы, где можно купить имя пользователя.

Уже через несколько дней у пользователей также появится возможность продавать свои ники.

Самые дорогие ники на аукционах на данный момент — bank и casino (около $100 тысяч).

Telegram в августе удалил неактивные адреса каналов пользователей, которые не использовались в течение года. По словам основателя мессенджера Павла Дурова, таких адресов было порядка 70% от всех никнеймов Telegram, они принадлежали киберсквоттерам из Ирана.

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Илина Хакимова
ОбществоТехнологииIT Татарстан

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