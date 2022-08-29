Telegram удалил неактивные адреса каналов пользователей

Telegram удалил неактивные адреса каналов пользователей, которые не использовались в течение года, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.



По его словам, таких адресов было порядка 70% от всех никнеймов Telegram, они принадлежали киберсквоттерам из Ирана. Общедоступные адреса удалили в середине августа.

Дуров назвал неактивные каналы «кладбищем мертвых имен», которые мешают пользователям сети использовать поиск. Если пользователи желали получить эти зарезервированные адреса каналов, часто не получали ответа или оказывались обманутыми.

Основатель Telegram указал, что постепенно 99% отозванных адресов планируется вернуть в публичное пользование с «алгоритмическими и геолокационными ограничениями», а наиболее короткие адреса разыграют на аукционе.

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Маргарита Головатенко