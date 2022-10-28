За полгода из казанского приюта «Зооцентр» забрали более 100 щенков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из казанского приюта «Зооцентр» за полгода забрали более 100 щенков, рассказала волонтер приюта Светлана Ким.



Чаще всего щенков находят в Казани, но в «собачьем детском саду» живут также четвероногие из Арского, Лаишевского и других районов республики. Здесь они социализируются и находят своих хозяев, поделилась она.

Сейчас в приюте проживают 104 щенка и четыре взрослых собаки, которые находятся со своими детьми. Также в «Зооцентре» продолжает жить собака, чьи щенки обрели хозяев.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Год назад был дан старт программе «Казань без брошенных животных». Целью было сократить число брошенных животных на улицах, но «гуманно». В 2022 году этим занимался «Зооцентр», у которого есть свой приют на 1 200 животных, эту компанию выбрали для отлова и стерилизации на электронном аукционе.

Отловлено 7 320 животных, их стерилизовали, большую часть выпустили обратно, оставив только «особо агрессивных». Новых хозяев находят обычно меньше тысячи собак в год, трудности возникают из-за особенностей «социализации» животных.

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Маргарита Головатенко