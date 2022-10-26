В ДРКБ спасли ребенка с 73%-ным ожогом

В ДРКБ поступил двухгодовалый ребенок с 73%-ным ожогом — в больнице малышу пришлось провести целых два месяца. В течение всего срока мультидисциплинарная команда врачей боролась за жизнь и здоровье маленького пациента, сообщили в казанской больнице.

— Всего пациенту выполнено три сложные операции по очищению и закрытию ожоговых ран, — рассказывает врач-хирург Владимир Линьков.

Доктор Линьков рассказал, что в лечении малыша принимала участие большая команда врачей — реаниматологи, хирурги, педиатры и психологи. Доктор отметил, что малыш спал на противоожоговой кровати «Сатурн» — она позволяет держать пациента в невесомости, чтобы не тревожить травмированную кожу.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

26 октября маленький пациент отправится домой. Отдых от больничных стен — тоже рекомендация врачей: малышу и его родителям нужно набраться сил, чтобы потом пройти противорубцовую терапию.

В Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах спасли четверых детей, которые чуть не задохнулись из-за застрявших в горле орехов и семечек. В больницу попали пациенты от 9 месяцев до трех лет. У двоих малышей врачи извлекли из дыхательных путей арахис, у одного — фисташку, еще у одного — тыквенную семечку.

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Илина Хакимова