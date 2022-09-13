Детская поликлиника в казанских Дербышках построена наполовину

В казанских Дербышках работы по строительству филиала детской поликлиники №6 выполнены на 54%. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Сейчас на объекте трудятся 80 рабочих. Продолжаются работы по кладке и оштукатуриванию стен. В дальнейшем в здании проведут отделку помещений и фасада, проложат инженерные сети, после чего завезут медицинское оборудование. Открыть учреждение планируют в первом квартале 2023 года.

Фото: kzn.ru

Чтобы избежать скопления пациентов в одном месте, отделения медицинского учреждения разделят на блоки. На первом этаже разместят зоны выдачи молочной кухни, приемное отделение, инфекционный блок, лаборатория, травмпункт и кабинет рентгена. Этажом выше будут находиться кабинеты педиатров, а врачи узкого профиля будут принимать на 2-м, 3-м и 4-м этажах, сообщается на сайте мэрии города.

В августе в поликлинике прокладывали внешние инженерные сети. Тогда работы по строительству детской поликлиники выполнили на 40%.



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Татьяна Леухина