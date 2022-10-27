Ак Барс Банк сохранил пятое место в топе самых инновационных банков России

Ак Барс Банк занял пятое место в рейтинге инновационности российских банков по итогам первого полугодия 2022 года, удержав лидирующую позицию в топе с прошлого года. Соответствующее исследование подготовил фонд «Сколково».

Эксперты отметили, что банк поддерживает все исследуемые государственные инициативы в сфере инноваций: продуктовую фабрику, фаст-трек для стартапов и инновационную лабораторию.

«В 2022 году Ак Барс Банк сократил горизонт планирования и внедрения инноваций, сфокусировавшись на решениях, которые можно реализовать в короткие сроки и которые принесут быстрый эффект. К таким решениям, к примеру, мы относим разработки в сфере СХ и Data Science», — отметил директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галиев.

По его словам, среди долгосрочных проектов банк, как и раньше, планирует поддерживать такие регуляторные и инфраструктурные инновации, как цифровой рубль, цифровые финансовые активы, цифровой профиль гражданина и биометрические технологии.

Skolkovo Fintech Hub ведет рейтинг инновационности банков с 2019 года. Исследование первого полугодия проводилось по 18 критериям, сгруппированных в шесть тематических блоков: «Инновационная оргструктура», «Венчурные инвестиции», «Сотрудничество со стартапами», «Инновационные мероприятия», «Инновационные сервисы», «Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций». В рейтинге приняли участие топ-30 банков России.

Подробная информация о результатах исследования доступна по ссылке.

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