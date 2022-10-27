Башкирская компания начала выпускать халяльные стиральные порошки

ООО «Эколь» (дочерняя компания АО «Башкирская содовая компания») начало выпуск стиральных порошков по стандартам «халяль». В нем вместо жиров животного происхождения используются ингредиенты на основе пальмового масла, сообщает Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана.

По договору, если компания решит ввести новый продукт, линейку продукции, изменить сырье, поменять поставщика сырья, она должна согласовать это с Комитетом. Это значит, что производить что-то несогласованное под знаком «халяль» не допускается.



В мае заместитель министра экономики ОАЭ по вопросам внешней торговли и промышленности Абдулла Аль Салех заявил, что затраты в сектор «халяль» составляют порядка $6,5 трлн, что представляет возможности для компаний, инвесторов не из исламских стран, которые сегодня выделяют значимую часть инвестиций для этого.

— Так, «Нестле», например, имеет специальную продукцию «халяль» по всему миру как способ доступа к большему числу потребителей. «Халяль» — это и мода, косметика, туризм, финансовый сектор. Во многих западных компаниях, в их магазинах всегда можно найти отдельные подразделения, где выставлены товары «халяль».



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Максим Кокунин