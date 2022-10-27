Главное о коронавирусе на 27 октября: в России выявили «цербер», ЕМА прогнозирует новую волну COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за сутки выполнили 6,9 тысячи тестов на COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 142 человек. Всего на 27 октября в республике зарегистрирован 186 901 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 183 353 человека, за минувшие сутки — 264. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 36 человек.

За последние сутки в Татарстане сделали 6 908 исследований на наличие коронавируса. Всего на 27 октября в республике выполнено 7 739 857 тестов на COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Охват тестированием на коронавирус в Татарстане сокращается, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения он составляет 180,6 исследования.

Российские ученые изучат обновленный «Спутник V»

За последние сутки в России выявили 7 849 случаев коронавируса, выздоровели 12 040 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 21 402 209, а выздоровевших — до 20 763 904. Госпитализировали за сутки 1 316 человек. Умерли 82 россиянина за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 389 872 человека.



В научном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи до конца года хотят начать изучение обновленного «Спутника V». У вакцины новый антигенный состав, рассказал замдиректора центра по научной работе, академик РАН Денис Логунов.

На Чукотке продлевают действие коронавирусных ограничений. Речь идет о предварительных медосмотрах для прибывающих в регион граждан, работающих вахтовым методом. В Анадыре, Певеке, Билибино и поселке Угольные Копи работодателям рекомендовано еженедельно проводить ПЦР-тестирование всех работников и сотрудников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Орловской области для некоторых категорий граждан отменили обязательную вакцинацию от коронавируса. Это связано со снижением роста заболеваемости. Обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан в регионе ввели в октябре 2021 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что исследование, связанное с созданием гибридного вируса, сочетающего штамм коронавируса «омикрон» и оригинальный штамм из Ухани, не представляет рисков для россиян. «Но вместе с тем сам факт проведения таких исследований, которые в результате генноинженерных изменений вируса ведут к усилению его патогенности, - мне кажется, что это вопрос для отдельной оценки научным экспертным сообществом и оценки в соответствии с конвенцией о биологическом и токсинном оружии, насколько законно проводить такие исследования в лабораториях и с какой целью, помимо той, которая была объявлена», — отметила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Ставрополье заболеваемость коронавирусом среди детей за неделю снизилась на 40% — в день фиксируется около 6 случаев. По данным Минздрава региона, чаще всего заражаются несовершеннолетние в возрасте до года.

В Санкт-Петербурге действие антикоронавирусных мер продлевается до 31 декабря. В пресс-службе администрации города сообщается, что это касается только тех мер, которые не отменяли ранее. Новые ограничения не вводятся.

Фото: realnoevremya.ru

В России выявили два новых геноварианта штамма коронавируса «омикрон», в том числе «цербер». Роспотребнадзор предполагает дальнейшее развитие ситуации в части их распространения, так как они «более контагиозны». Специалисты считают, что резких пиков заболеваемости ожидать не стоит.

Российские исследователи разработали систему, позволяющую за несколько минут выявить текущий или перенесенный коронавирус. Для этого нужно всего два биомаркера. Такое открытие должно ускорить и удешевить массовую диагностику пациентов уже в ближайшем будущем.

Жители Японии впервые за 3 года смогут поздравить императора страны

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 629 074 876 раз, 6 584 143 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 343 426). На второй строчке — Индия (44 646 880), на третьей — Франция (36 925 046), на четвертой — Германия (35 461 920), на пятой — Бразилия (34 807 075).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 069 449). За ними следуют Бразилия (687 907), Индия (528 987), Россия (381 920, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 353).



За время пандемии было сделано 12 829 767 517 инъекций вакцины против коронавируса.

Власти Перу отменили режим чрезвычайного положения впервые с начала пандемии. Он был введен в марте 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса. «Сегодня Совет министров согласился отменить чрезвычайное положение, введенное из-за COVID-19, благодаря прогрессу в вакцинации и снижению числа случаев заражения. Все ограничения сняты. Тем, кто не вакцинировался, мы настоятельно рекомендуем сделать это», — сообщили в пресс-службе правительства.

Жители Нидерландов могут сделать бустерную вакцинацию. Она доступна для всех желающих с 12 лет в случае, если с момента последней вакцинации или перенесенного заболевания прошло не менее 3 месяцев. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, число случаев заражения на прошлой неделе снизилось. Однако подвариант BQ.1 омикрон-штамма получает все большее распространение в Европе и может привести к увеличению числа заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

Жители Японии впервые за 3 года подойдут ко дворцу и поздравят императора страны с Новым годом. Такое традиционное мероприятие, проходящее ежегодно 2 января, отменялось два раза из-за коронавирусной инфекции. Управление императорского дворца предпринимает различные меры ради того, чтобы избежать большого скопления людей. Так, заявки на посещение придется подавать заранее. Кроме того, на мероприятии будет введен масочный режим.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) считает, что вскоре в Европе начнется очередная волна коронавируса. Она будет вызвана новым подвариантом омикрон-штамма. Глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери отметил, что число заражений и летальных исходов растет, и порекомендовал вакцинироваться.

Елизавета Пуншева