Центр Гамалеи изучит обновленный «Спутник V»

В научном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи до конца года хотят начать изучение «Спутника V» — это обновленная версия вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замдиректора центра по научной работе, академик РАН Денис Логунов.

— До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом, — поделился планами Логунов с «РИА Новости».

В конце сентября этого года вакцину «Спутник V» Центра им. Н.Ф. Гамалеи против штаммов «дельта» и «омикрон» передали на производство, чтобы наработать вакцину для проведения клинических исследований.

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Илина Хакимова