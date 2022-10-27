Казанцы стали чаще пользоваться услугами нянь

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Эксперты «Авито» провели исследование и выяснили, что казанцы стали чаще интересоваться услугами нянь — в городе наблюдается повышение как спроса, так и предложения.

Спрос на услуги «помощников родителей» в III квартале этого года по сравнению со II кварталом вырос на 33%. Предложений от нянь стало на 27% больше.



Среди жителей столицы заметно увеличился и спрос на автонянь — водителей, которые на автомобиле довозят детей до пункта назначения и обратно домой. На таких специалистов спрос увеличился чуть больше, чем на треть — 36%.

Фото: pixabay.com

Средняя стоимость заработанной платы няни в Казани — порядка 250 рублей в час. Но если няня также будет работать и автоняней, а также заниматься с ребенком — зарплата увеличится до 1 тысячи рублей.

Минтруд РФ еще в 2018 году предложил ликвидировать нехватку мест в яслях путем создания системы профессионального обучения нянь и открытием домашних детсадов. Об этом говорится в рабочей версии федерального проекта «Создание яслей — содействие занятости женщин». Согласно документу, ведомство предлагало обучить к концу 2024 года 150 тыс. нянь и создать около 9 тыс. домашних ясельных групп.

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Илина Хакимова