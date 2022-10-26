В России недельная инфляция составила 0,08%

Недельная инфляция в России ускорилась до 0,08% с 0,02% неделей ранее, с начала года по 24 октября потребительские цены выросли на 10,64%, сообщает Росстат.



Прирост цен на плодоовощную продукцию ускорился на неделе с 18 по 24 октября — она подорожала на 1,5% после 1,2% на прошлой неделе.

Выросла стоимость помидоров (5,6%), огурцов — (5,4%), бананов — (3,2%), свеклы (1,5%), картофеля (0,1%). Подешевели яблоки на 1,9%, лук — на 1%, а морковь и капуста — на 0,2%.

Фото: realnoevremya.ru

Инфляция в годовом выражении в России замедлилась на 24 октября до 12,88% по сравнению с 13,1% неделей ранее. На неделе с 18 по 24 октября фиксируется умеренный рост цен на 0,08%. В сегменте продовольственных товаров наблюдается рост цен на 0,15% преимущественно за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции.



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Маргарита Головатенко