Банк ЗЕНИТ улучшил программы кредитования для МСБ

Банк ЗЕНИТ обновил программы кредитования на инвестиционные цели для малых и средних предприятий. Предприниматели могут воспользоваться «Кредитом на недвижимость» и «Кредитом на оборудование и транспорт» для решения бизнес-задач на выгодных условиях. Размер собственного участия сокращен до 10%, а величина необеспеченной части увеличена до 20%. При этом максимальная сумма займа составляет 400 млн рублей, а срок кредитования — до 10 лет.

Денежные средства по программе «Кредит на оборудование и транспорт» предоставляются на покупку, а также на ремонт, модернизацию и подготовку к эксплуатации техники на срок до 5 лет. «Кредит на недвижимость» позволяет приобрести коммерческую недвижимость и земельные участки, а также провести их ремонт и модернизацию. Максимальный срок кредитования по данной программе составит 10 лет.

«Банк ЗЕНИТ фиксирует интерес к инвестиционному финансированию со стороны клиентов из разных отраслей, поэтому мы обновили линейку программ кредитования. Уверен, что вместе с другими сервисами они помогут многим предпринимателям и дальше развивать собственный бизнес», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

В зависимости от потребностей клиента и специфики его деятельности Банк ЗЕНИТ может предложить кредитование на персональных условиях. Сумма и срок кредитования, а также график погашения определяются на основании оценки кредитоспособности клиента.

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