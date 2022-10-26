Утром в Приволжском районе Казани во время движения загорелся автомобиль

Фото: скриншот видео от очевидцев

Сегодня утром в Приволжском районе Казани при движении загорелся легковой автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Происшествие произошло вблизи дома по ул. Карбышева, 72. Сообщение о горение поступило на пульт МЧС в 09.27. Пламя от загоревшегося автомобиля Chevrolet Niva распространилось на площади 5 кв. метров.

Пожарные смогли ликвидировать огонь уже через 10 минут после своего приезда и 09.37 пожар был потушен.

Напомним, в июле инспекторы казанского полка ДПС помогли потушить загоревшийся КАМАЗ.



Полицейские патрулировали улицы и увидели, что грузовик загорелся на проезжей части. Инспекторы доложили об этом дежурное отделение, после чего взяли из патрульного автомобиля огнетушитель и потушили огонь.

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Максим Кокунин