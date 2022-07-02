В Казани инспекторы потушили загоревшийся КАМАЗ

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В Казани инспекторы полка ДПС помогли потушить загоревшийся КАМАЗ, сообщает пресс-служба ГИБДД по Казани.



Полицейские патрулировали улицы и увидели, что грузовик загорелся на проезжей части. Инспекторы доложили об этом дежурное отделение, после чего взяли из патрульного автомобиля огнетушитель и потушили огонь.

Прибывшему пожарному расчету осталось только «пролить» моторный отсек, чтобы не допустить повторного возгорания. Водитель КАМАЗА не пострадал — он успел покинуть кабину.

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Маргарита Головатенко