В Казани инспекторы потушили загоревшийся КАМАЗ
В Казани инспекторы полка ДПС помогли потушить загоревшийся КАМАЗ, сообщает пресс-служба ГИБДД по Казани.
Полицейские патрулировали улицы и увидели, что грузовик загорелся на проезжей части. Инспекторы доложили об этом дежурное отделение, после чего взяли из патрульного автомобиля огнетушитель и потушили огонь.
Прибывшему пожарному расчету осталось только «пролить» моторный отсек, чтобы не допустить повторного возгорания. Водитель КАМАЗА не пострадал — он успел покинуть кабину.
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