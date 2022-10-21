В Казани поэтапно ограничат движение на участках улицы Академика Сахарова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани временно ограничат движение по улице Академика Сахарова. Это связано с выносом сетей ливневой канализации из зоны строительства второй линии метро, на участке от станции «Фучика» до станции «Сахарова», сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Движение ограничат поэтапно на следующих участках:

С 24 октября по 29 мая 2023 года — возле домов №12 и №16 (тротуар);

С 1 по 8 декабря 2022 года — между домами №6 и №10 (местный проезд);

С 8 по 15 декабря 2022 года — возле дома №1 (проезжая часть);

С 24 по 30 декабря 2022 года — возле дома №12б (тротуар);

С 9 по 18 января 2023 года — возле дома №13 (проезжая часть).

С 17 по 24 апреля 2023 года — возле дома №12 (проезжая часть);

С 24 апреля по 1 мая 2023 года — возле домов №12 и №16 (местный проезд);

С 15 по 29 мая 2023 года — возле дома №15 (проезжая часть).

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера сообщалось, что в столице Татарстана временно ограничат движение автомобильного транспорта на улицах Абсалямова, Меридианной и Чистопольской. Это связано с реконструкцией третьего северного коллектора.

22 октября с 00.00 до 6.00 будет закрыта проезжая часть на перекрестке ул. Меридианной и Чистопольской.

1 ноября с 00.00 до 6.00 для движения будет закрыт местный проезд по ул. Чистопольской, вблизи дома №20.

2 ноября с 00.00 до 6.00 будет закрыта проезжая часть на перекрестке ул. Абсалямова и Чистопольской.

4 ноября с 00.00 до 6.00 для движения транспорта будет закрыт местный проезд по ул. Чистопольской, возле дома №14.

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Максим Кокунин