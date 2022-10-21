В Казани поэтапно ограничат движение на участках улицы Академика Сахарова
В Казани временно ограничат движение по улице Академика Сахарова. Это связано с выносом сетей ливневой канализации из зоны строительства второй линии метро, на участке от станции «Фучика» до станции «Сахарова», сообщили в Комитете внешнего благоустройства.
Движение ограничат поэтапно на следующих участках:
- С 24 октября по 29 мая 2023 года — возле домов №12 и №16 (тротуар);
- С 1 по 8 декабря 2022 года — между домами №6 и №10 (местный проезд);
- С 8 по 15 декабря 2022 года — возле дома №1 (проезжая часть);
- С 24 по 30 декабря 2022 года — возле дома №12б (тротуар);
- С 9 по 18 января 2023 года — возле дома №13 (проезжая часть).
- С 17 по 24 апреля 2023 года — возле дома №12 (проезжая часть);
- С 24 апреля по 1 мая 2023 года — возле домов №12 и №16 (местный проезд);
- С 15 по 29 мая 2023 года — возле дома №15 (проезжая часть).
Напомним, вчера сообщалось, что в столице Татарстана временно ограничат движение автомобильного транспорта на улицах Абсалямова, Меридианной и Чистопольской. Это связано с реконструкцией третьего северного коллектора.
- 22 октября с 00.00 до 6.00 будет закрыта проезжая часть на перекрестке ул. Меридианной и Чистопольской.
- 1 ноября с 00.00 до 6.00 для движения будет закрыт местный проезд по ул. Чистопольской, вблизи дома №20.
- 2 ноября с 00.00 до 6.00 будет закрыта проезжая часть на перекрестке ул. Абсалямова и Чистопольской.
- 4 ноября с 00.00 до 6.00 для движения транспорта будет закрыт местный проезд по ул. Чистопольской, возле дома №14.
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