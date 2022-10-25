Владимир Путин призвал обновить процедуры и нормативные базы отраслей экономики

Президент России Владимир Путин на координационном совете по обеспечению потребностей войск заявил, что необходимо обновлять процедуры и нормативные базы и экономики в целом, и отдельных отраслей, и обеспечения спецоперации.



Он отметил, что вопросы обновления и улучшения административных процедур многократно обсуждались, однако работу нужно пересмотреть еще раз.

Сейчас, по словам российского лидера, необходима широкая и глубокая координация между всеми структурами — и экономическим, и силовым блоками, и регионами.

В минувшую пятницу Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве РФ для обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Возглавил совет премьер-министр России Михаил Мишустин. Также туда вошли вице-премьеры Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, министр обороны Сергей Шойгу, министр финансов Антон Силуанов, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

Вчера премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета обозначил его задачи:

— Наша задача — выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб, — отметил Мишустин.

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Маргарита Головатенко