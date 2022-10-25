В Татарстане местного жителя подозревают в убийстве супруги

58-летнего татарстанца подозревают в убийстве своей жены. Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствие полагает, что все произошло 24 октября этого года. В квартире одного из домов в пгт Камские Поляны 58-летний мужчина нанес удары гантелью, а также ножевое ранение в грудь 57-летней супруге, в результате чего она скончалась на месте. Мужчина попытался свести счеты с жизнью, но его успели спасти — в настоящее время он госпитализирован.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Следком Татарстана считает, что убийство произошло на фоне разногласий между супругами. Подозреваемый сознался в причастности к совершенному преступлению. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Верховном суде Татарстана стартовали прения сторон по уголовному делу о расстреле казанского бизнесмена Рафаэля Дускаева в лифте дома на улице Минской. Прокуратура запросила 15 с половиной лет колонии для 37-летнего фигуранта дела Марата Низамова.

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Илина Хакимова