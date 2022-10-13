Исследование: за месяц среднее зарплатное предложение в Татарстане выросло на 2%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зарплатные предложения в сентябре в Татарстане выросли на 2% относительно августа и составили 49 тысяч рублей. Об этом говорится в исследование сервиса hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Наиболее ощутимый прирост на данный момент наблюдается в зарплатах административного персонала: в сентябре +7% по сравнению с августом, в сфере юриспруденции (+6%), в добывающей отрасли (+6%).

Скриншот таблицы hh.ru

Незначительная отрицательная динамика наблюдается в сфере туризма и гостинично-ресторанном бизнесе (-1%), в банковской сфере (-2%), сфере закупок (-2%) и в индустрии развлечений, массмедиа (-3%).

В октябре вакансия инженера-проектировщика по трубопроводам вошла в число самых высокооплачиваемых в Казани. Ему готовы платить 130 тысяч рублей.



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Илина Хакимова