Москва расценит «грязную бомбу» Киева как акт ядерного террора

Стало известно о письме постпреда России при ООН Василия Небензи генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором отмечается, что российская сторона расценит применение Киевом «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Об этом сообщает «РИА Новости».

Россия выражает серьезную обеспокоенность применением «грязной бомбы» и призывает страны Запада повлиять на киевский режим, чтобы он отказался от осуществления этого плана. Небензя также в очередной раз подчеркнул, что Россия не собиралась и не собирается задействовать ядерное оружие на Украине.

— Наше Министерство обороны получило также информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке западных стран, — сказано в письме Небензи.

Фото: pixabay.com

Постпред России отметил, что у таких планов будут тяжелые последствия, которые приведут к серьезным жертвам. В письме также сказано, что Москва «призывает генсека ООН сделать все, что в его власти, чтобы не допустить осуществления этого чудовищного преступления».



Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким и британским коллегами и обсудил ситуацию на Украине. Шойгу довел до министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, главы Минобороны Турции Хулуси Акара озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Вчера Минобороны России сообщило, что привело в готовность силы и средства на случай осуществления Украиной своих планов.

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Илина Хакимова