В Татарстане на трассе водитель Toyota погиб после столкновения с КАМАЗом

В Татарстане рано утром на 39-м км автодороги Казань — Буинск — Ульяновск столкнулись Toyota и КАМАЗ. В результате ДТП на месте погиб водитель иномарки.

По предварительным данным, Toyota вылетела на встречку, где и столкнулась с грузовиком. Водителя КАМАЗа госпитализировали, сообщается в telegram-канале Госатоинспекции Татарстана.



Фото: t.me/gibddtatarstan

В воскресенье на 17-м км автодороги Лениногорск — Черемшан — Андреевка, на участке с левым поворотом, опрокинулся Volkswagen Touareg. В результате водитель 1993 года рождения и его пассажир погибли на месте происшествия.

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Татьяна Леухина