В Черемшанском районе Татарстане произошло смертельное ДТП
В Татарстане в Черемшанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает МВД по Республике Татарстан.
На 17-м км автодороги Лениногорск — Черемшан — Андреевка, на участке с левым поворотом, опрокинулся Volkswagen Touareg. В результате водитель 1993 года рождения и его пассажир погибли на месте происшествия.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
За субботу в Казани всего произошло 171 ДТП. Задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще пять водителей, не имеющих права на управление.
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