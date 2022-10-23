В Черемшанском районе Татарстане произошло смертельное ДТП

Фото: МВД по Татарстану

В Татарстане в Черемшанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает МВД по Республике Татарстан.

На 17-м км автодороги Лениногорск — Черемшан — Андреевка, на участке с левым поворотом, опрокинулся Volkswagen Touareg. В результате водитель 1993 года рождения и его пассажир погибли на месте происшествия.

Фото: МВД по Татарстану

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

За субботу в Казани всего произошло 171 ДТП. Задержали 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще пять водителей, не имеющих права на управление.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова