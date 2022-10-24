ДЮСШ ФК «Нефтехимик» отметила свое 45-летие

Фото: ФК «Нефтехимик»

В минувшие выходные в «Чулман Арене» чествовали ветеранов нижнекамского футбола. Здесь прошло торжественное мероприятие, посвященное 45-летию ДЮСШ ФК «Нефтехимик».



Первая спортшкола по футболу в Нижнекамске открылась в 1977 году. На тот момент в ней занималось 302 учащихся. В 2000 году школа была передана на баланс ФК «Нефтехимик», где и по сей день продолжает свою работу, постепенно улучшая результаты и модернизируя инфраструктуру.



В 2020 году школе присвоен статус Детского футбольного центра РФС.

На юбилее в манеже «Чулман Арена» прозвучало много теплых слов в адрес ветеранов, людей, отдавших частичку себя в развитие футбольной школы.

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Среди почетных гостей были экс-директора ДЮСШ ФК «Нефтехимик» Виталий Коновалов, Виктор Спирин, Иркен Сафиуллин, Владимир Лапшин, а также первые тренеры Владимир Поздняков, Юрий Пестерников, Валерий Махлепов, Константин Столяров.



За период своего существования футбольная школа подготовила более 60 профессиональных футболистов, игравших на всех уровнях футбола, в том числе и за различные сборные команды страны. Совсем недавно в главной сборной России по футболу дебютировал игрок команды «Крылья Советов» (Самара) Роман Ежов, воспитанник нашей ДЮСШ, тренера Вячеслава Тураева.

