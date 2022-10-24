Прокуратура Казани начала проверку после гибели мужчины из-за падения в колодец

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Прокуратура Московского района Казани начала проверку по факту гибели мужчины после падения в колодец с водой. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Инцидент произошел вчера внутри заброшенного здания насосной станции на Северо-Западной улице. По предварительным данным, погибший вместе с коллегой по работе зашел в здание в поисках лома черного металла.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану

Прокуратура проверит соблюдение собственником здания и органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего допуск посторонних лиц на объект с целью исключения их гибели и травмирования. По итогам проверки примут решение о мерах прокурорского реагирования.

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Татьяна Леухина