Россиян предупредили о распространении связанной с инвестициями мошеннической схемы

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал одной из самых популярных схем мошенников «инвестирование» в «выгодные» проекты и инвестиционные фонды. Об этом пишет RT.

Сейчас злоумышленники создают сайт-двойник, подделанный под площадку для инвестирования одного из популярных финансово-кредитных учреждений.

— Человек оставляет на нем заявку с номером своего телефона, после чего мошенническая схема вступает в основную стадию. Злоумышленники для начала выгодного инвестирования просят жертву перевести деньги самому себе на QIWI-кошелек, чтобы открыть брокерский счет, — рассказал юрист.

Фото: pixabay.com

После чего человеку приходит сообщение, что некий кошелек запрашивает у него деньги и код. Как объясняют злоумышленники, код якобы нужен для того, чтобы открыть брокерский счет.



После этого у человека списываются деньги. Однако мошенники могут позвонить на следующий день.

— Они говорят, что деньги списались по ошибке и что надо ввести такую же сумму, чтобы вернуть все ранее утраченное на свой счет. И тут многие попадаются на вторую волну бессовестного обмана, — сообщил Соловьев.

Специалист порекомендовал совершать любые инвестиции в банке при участии работника финансово-кредитной организации.

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Татьяна Леухина