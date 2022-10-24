Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии

Фото: кадр видео youtube.com (архив)

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и главы правительства. Об этом пишет Sky News.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон якобы обзванивал парламентариев, чтобы заручиться поддержкой достаточного количества однопартийцев для участия в выборах.

Фото: pixabay.com

Sky News сообщали, что Джонсон вернулся в страну на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на пост премьера. Член британского парламента Джеймс Даддридж заявил, что Джонсон вернется с отдыха на Карибах в эту субботу на фоне отставки Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке на прошлой неделе. Она останется на посту, пока не будет выбран преемник. Трасс побила рекорд краткосрочности пребывания на посту премьер-министра страны. Она возглавляла правительство страны всего 45 дней. Предыдущий рекорд держался 195 лет, когда в 1827 году премьер-министр Джордж Каннинг умер через 119 дней после вступления в должность.

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Татьяна Леухина