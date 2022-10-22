Борис Джонсон вернулся в Великобританию

Фото: кадр видео youtube.com (архив)

Экс-премьер Британии Борис Джонсон вернулся в страну на фоне сообщений о возможном выдвижении его кандидатуры на пост премьера, об этом сообщил телеканал Sky News.



Самолет с Джонсоном на борту приземлился в лондонском аэропорту Гатвик, уточняет телеканал.

Ранее член британского парламента Джеймс Даддридж заявил, что Джонсон вернется с отдыха на Карибах в эту субботу на фоне отставки Лиз Трасс.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке в четверг. Она останется на посту, пока не будет выбран преемник. Трасс побила рекорд краткосрочности пребывания на посту премьер-министра страны. Она возглавляла правительство страны всего 45 дней. Предыдущий рекорд держался 195 лет, когда в 1827 года премьер-министр Джордж Каннинг умер через 119 дней после вступления в должность.

В конце сентября Bloomberg писало, что с тех пор как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра в Великобритании, британские рынки акций и облигаций потеряли не менее 500 миллиардов долларов совокупной стоимости, а доверие инвесторов было подорвано шоковым сокращением налогов на бюджет.

В Великобритании букмекеры начали делать ставки в отношении ухода премьер-министра Лиз Трасс со своей должности через 35 дней. Они отмечали, что за 35 дней может разложиться салат-латук.

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Маргарита Головатенко