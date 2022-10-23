«Нефтехимик» обыграл «Родину» в матче ФНЛ
Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Родину» в 15-м матче Футбольной национальной лиги. Игра в Москве завершилась со счетом 0:1.
На 19-й минуте матча первый гол забил защитник Максим Шоркин. На 66-й минуте полузащитник Максим Лайкин установил итоговый счет — 2:0.
По итогам игры «Нефтехимик» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, «Родина» осталась на 17-й строчке.
В минувшее воскресенье «Нефтехимик» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура ФНЛ. Игра закончилась со счетом 2:1.
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