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«Нефтехимик» обыграл «Родину» в матче ФНЛ

19:54, 23.10.2022
«Нефтехимик» обыграл «Родину» в матче ФНЛ
Фото: t.me/fcneftekhimik

Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Родину» в 15-м матче Футбольной национальной лиги. Игра в Москве завершилась со счетом 0:1.

На 19-й минуте матча первый гол забил защитник Максим Шоркин. На 66-й минуте полузащитник Максим Лайкин установил итоговый счет — 2:0.

По итогам игры «Нефтехимик» поднялся на восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, «Родина» осталась на 17-й строчке.

В минувшее воскресенье «Нефтехимик» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура ФНЛ. Игра закончилась со счетом 2:1.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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