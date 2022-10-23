МЧС: при крушении самолета в Иркустке погибли два пилота
При крушении военного самолета СУ-30 в Иркутске погибли два пилота самолета, жертв среди граждан нет. Пожар на земле локализован, сообщает МЧС России.
Самолет потерпел крушение во время испытательного полета. Он упал по адресу Павла Красильникова на частный деревянный двухэтажный жилой дом.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Подробная информация о случившемся уточняется.
Напомним, похожий случай 17 октября произошел в Ейске Краснодарского края. Военный самолет Су-34 упал во дворе многоэтажного жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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