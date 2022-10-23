За год средняя цена сливочного масла в Татарстане увеличилась на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С октября прошлого года средняя цена сливочного масла в Татарстане увеличилась на 24,6%, подсчитало «Реальное время», проанализировав данные официальной статистки. На 17 октября 2022-го его стоимость оценивается в 658 рублей за килограмм.



Год назад — 18 октября 2021-го — средняя цена сливочного масла в республике была зафиксирована в размере 528 рублей за килограмм, следует из данных Татарстанстата. Таким образом, ценник вырос на четверть.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что с с 10 по 17 октября этого года в Татарстане средняя цена сливочного масла незаметно, но уменьшилась. Также за этот период в республике подешевели яблоки, творог, гречка и некоторые другие продукты питания.

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Татьяна Демина