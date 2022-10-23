На орбиту вышел первый спутник группировки «Сфера»

На заданные орбиты с космодрома Восточный вышел первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д», а также три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете «Союз-2.1б», сообщает «РИА Новости».



— Есть отделение всех аппаратов, — сказал представитель госкорпорации.

С космодрома Восточный вылетела ракета с разгонным блоком «Фрегат» со спутниками в 22.57 мск 22 октября (4.57 23 октября по местному времени). Всего через несколько минут разгонный блок со спутниками вышел на опорную орбиту. «Фрегат» выполнил пять включений двигателя, чтобы доставить аппараты на расчетные орбиты. «Гонцы» отделились через 1 час 38 минут после пуска, выведение «Скифа-Д» заняло 4 часа 8 минут.

Фото: nasa.gov

«Скиф-Д» станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет «Скиф», которая станет частью «Сферы». В дальнейшем планируется запуск аппарата-демонстратора группировки интернета вещей «Марафон», а в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи «Экспресс-РВ», которая также войдет в «Сферу».

Программу создания многоспутниковой группировки внесли на рассмотрение в правительство в мае 2021 года. «Сфера» была объявлена как развитие ранее анонсировавшейся глобальной спутниковой системы «Эфир», призванной конкурировать с зарубежными системами глобальной спутниковой связи OneWeb и Starlink. О ней рассказал президент России Владимир Путин на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.



В конце лета спутник КНИТУ-КАИ формата CubeSat-3U вывели на орбиту Земли — запуск состоялся 9 августа в 8.52 с космодрома Байконур.

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Илина Хакимова