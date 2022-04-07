«Роскосмос»: правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера»

Правительство России одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прохорова.

По его словам, «Роскосмос» продолжит контрактацию мероприятий уже в рамках федерального проекта «Сфера» в нынешнем году.

Программу создания многоспутниковой группировки внесли на рассмотрение в правительство в мае 2021 года. «Сфера» была объявлена как развитие ранее анонсировавшейся глобальной спутниковой системы «Эфир», призванной конкурировать с зарубежными системами глобальной спутниковой связи OneWeb и Starlink. О ней рассказал президент России Владимир Путин на прямой линии 7 июня 2018 года. Тогда он отметил, что РФ планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

Фото: vk.com/roscosmos

В марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в этом году госкорпорация проведет около 20 космических пусков после отказа от запусков спутников OneWeb и консервации космодрома Куру. По его словам, изначально планировалось 32 пуска. Это стало бы рекордным количеством.



Дарья Акимова