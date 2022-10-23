Умер основатель компании «Ред Булл» Дитрих Матешиц

Австрийский бизнесмен, основатель компании-производителя энергетических напитков «Ред Булл» и владелец одноименной команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Дитрих Матешиц умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает Sky News.

Последние полтора года он не появлялся на публике из-за тяжелой болезни. Несколько недель назад состояние его здоровья серьезно ухудшилось.

Фото: wikimedia.org

Матешиц на протяжении всей своей жизни активно инвестировал в развитие футбольных команд. Forbes оценивает состояние австрийского бизнесмена в $20,2 млрд. Он занимает 51-е место в списке богатейших людей планеты.

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Татьяна Леухина