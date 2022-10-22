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Шольц назвал ложными сообщения о якобы угрозах Путина расширить конфликт на Украине

14:13, 22.10.2022 1
Шольц назвал ложными сообщения о якобы угрозах Путина расширить конфликт на Украине
Фото: kremlin.ru

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ложными сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин во время двусторонних переговоров якобы угрожал расширением конфликта на Украине.

Шольц отметил, что не приводит содержание разговоров с российским президентом по веской причине, но сообщения о предполагаемых угрозах «не соответствуют истине», передает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал к реформированию и расширению Европейского союза (ЕС). Реформы нужны, чтобы подготовить ЕС к приему новых членов. По его мнению, необходимо постепенно отменять принцип единогласия при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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  • Анонимно 15:37
    Много фейков в интернете сейчас
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