Шольц назвал ложными сообщения о якобы угрозах Путина расширить конфликт на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал ложными сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин во время двусторонних переговоров якобы угрожал расширением конфликта на Украине.



Шольц отметил, что не приводит содержание разговоров с российским президентом по веской причине, но сообщения о предполагаемых угрозах «не соответствуют истине», передает ТАСС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал к реформированию и расширению Европейского союза (ЕС). Реформы нужны, чтобы подготовить ЕС к приему новых членов. По его мнению, необходимо постепенно отменять принцип единогласия при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.

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Маргарита Головатенко