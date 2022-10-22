Озимый сев в России провели более чем на 80% запланированных площадей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Озимый сев в России провели более чем на 80% от запланированной площади, сообщил Минсельхоз.



Площадь озимого сева в 2022 году увеличится до 19 млн га с 18,4 млн га годом ранее. В целом по стране озимые зерновые культуры посеяны на 15,8 млн га — то есть 83,2% к прогнозу.

В большинстве российских регионов полевые работы проводятся в штатном режиме. В ряде субъектов Центрального и Южного федеральных округов наблюдают отставание от темпов прошлого года — это объясняется сложными погодными условиями — затяжными дождями, отметили в министерстве.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В начале сентября сообщалось, что в России сев озимых культур под урожай 2023 года проведен на 2,73 млн га, что на 526 тысяч га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Больше всего озимых — 2,32 млн га против 2,31 млн га — было посеяно в Поволжье.



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Маргарита Головатенко