В России темпы озимого сева ко 2 сентября отстают более чем на 500 тысяч га от прошлого года

В России сев озимых культур под урожай 2023 года ко 2 сентября проведен на 2,73 млн га, что на 526 тысяч га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает «Интерфакс».

Больше всего озимых — 2,32 млн га против 2,31 млн га — посеяно в Поволжье. В других федеральных округах темпы сева ниже прошлогодних. Так, в центральных регионах озимые посеяны на 204,8 тысячи га против 419,2 тысячи га годом ранее, южных — на 126,3 тысячи га против 321,2 тысячи га, северо-западных — на 11,9 тысячи га против 47,6 тысячи га.

Вместе с этим сев озимых культур под урожай-2022 проведен на 18,4 млн га против 19,3 млн га годом ранее.

Фото: president.tatarstan.ru

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике завершают уборку зерновых — на сегодня убрано 88% площадей.



Средняя урожайность в республике составила 37 ц/га. На этой неделе уборку завершили Атнинский и Нурлатский районы Татарстана. Многие районы также близки к завершению уборочной.

Продолжается сев озимых — засеяно 50% от запланированных площадей.

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Максим Кокунин