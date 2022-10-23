В Татарстане на 99 объектах МВД отремонтируют противотаранные устройства
На 99 объектах МВД по Татарстану отремонтируют противотаранные устройства, заказчиком выступает ЦХИСО республиканского ведомства, согласно тендеру на сайте госзакупок.
Из общего числа объектов, которых коснется ремонт, 31 находится в Казани. Работы профинансируют из бюджета Татарстана, их выполнят до 10 декабря 2022 года. На эти цели планируют потратить 1,1 млн рублей.
Заявку можно подать до 31 октября, подрядчика определят 2 ноября.
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