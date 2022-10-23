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В Татарстане на 99 объектах МВД отремонтируют противотаранные устройства

03:24, 23.10.2022
В Татарстане на 99 объектах МВД отремонтируют противотаранные устройства
Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

На 99 объектах МВД по Татарстану отремонтируют противотаранные устройства, заказчиком выступает ЦХИСО республиканского ведомства, согласно тендеру на сайте госзакупок.

Из общего числа объектов, которых коснется ремонт, 31 находится в Казани. Работы профинансируют из бюджета Татарстана, их выполнят до 10 декабря 2022 года. На эти цели планируют потратить 1,1 млн рублей.

Заявку можно подать до 31 октября, подрядчика определят 2 ноября.

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Маргарита Головатенко
ОбществоЭкономикаБюджет Татарстан

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