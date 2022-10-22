Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха на Украине

Президент США Джо Байден считает, что Россия не должна добиться успеха при проведении специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС.



— Мы потратили много денег на помощь украинцам. Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе, — сказал Байден в интервью телеканалу MSNBC.

Он подчеркнул, что это касается обеспечения того, чтобы президент России Владимир Путин «не смог добиться успеха».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что чем дольше США будут поощрять агрессию Киева, тем проблематичнее будет поиск дипломатических путей урегулирования ситуации на Украине.

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Маргарита Головатенко