МИД России: чем дольше США поощряют агрессию Киева, тем сложнее урегулировать конфликт на Украине

Чем дольше США будут поощрять агрессию Киева, тем проблематичнее будет поиск дипломатических путей урегулирования ситуации на Украине. Об этом говорится в комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой.

— От Администрации Дж.Байдена продолжают поступать противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчет «российской ядерной угрозы» чередуются с уверениями в заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем. В частности, представитель СНБ, отказавшийся, к слову, комментировать теракт на Крымском мосту, в интервью одному из ведущих американских телеканалов заявил, что «началу мирных переговоров» препятствует Россия, — говорится в сообщений.

Захарова отметила, что такая риторика звучит на фоне масштабных поставок оружия Киеву. По ее словам, за фальшивыми призывами к миру кроются плохо маскируемые попытки продолжения военных действий для нанесения поражения России.



— Специально для американской стороны повторяем еще раз: задачи, которые мы ставим на Украине, будут решены. Россия открыта для дипломатии, условия известны, — уточнила официальный представитель МИДа.

Сегодня президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о нанесении ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Он предупредил, что при продолжения попыток проведения терактов на территории России ее ответы будут жесткими и по своим масштабам соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Минобороны России позже заявило, что достигло целей сегодняшнего удара по объектам Украины.



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Татьяна Леухина