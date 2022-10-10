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МИД России: чем дольше США поощряют агрессию Киева, тем сложнее урегулировать конфликт на Украине

21:34, 10.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
МИД России: чем дольше США поощряют агрессию Киева, тем сложнее урегулировать конфликт на Украине
Фото: duma.gov.ru

Чем дольше США будут поощрять агрессию Киева, тем проблематичнее будет поиск дипломатических путей урегулирования ситуации на Украине. Об этом говорится в комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой.

— От Администрации Дж.Байдена продолжают поступать противоречивые сигналы, в которых спекуляции насчет «российской ядерной угрозы» чередуются с уверениями в заинтересованности США в скорейшем урегулировании конфликта на Украине мирным путем. В частности, представитель СНБ, отказавшийся, к слову, комментировать теракт на Крымском мосту, в интервью одному из ведущих американских телеканалов заявил, что «началу мирных переговоров» препятствует Россия, — говорится в сообщений.

Захарова отметила, что такая риторика звучит на фоне масштабных поставок оружия Киеву. По ее словам, за фальшивыми призывами к миру кроются плохо маскируемые попытки продолжения военных действий для нанесения поражения России.

— Специально для американской стороны повторяем еще раз: задачи, которые мы ставим на Украине, будут решены. Россия открыта для дипломатии, условия известны, — уточнила официальный представитель МИДа.

Сегодня президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности объявил о нанесении ударов по «объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Он предупредил, что при продолжения попыток проведения терактов на территории России ее ответы будут жесткими и по своим масштабам соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Минобороны России позже заявило, что достигло целей сегодняшнего удара по объектам Украины.

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Татьяна Леухина
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