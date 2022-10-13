Глава Минфина США предложила установить предельную цену на российскую нефть в районе $60

Фото: wikipedia.org/US Department of the Treasury

Предельную цену на российскую нефть следует установить в районе $60 за баррель, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она утверждает, что Россия давно была готова продавать нефть с прибылью по средней цене порядка $60 за баррель.



— Ваша цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать (нефть), — приводит ТАСС слова Йеллен с мероприятия на осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Фото: realnoevremya.ru

6 октября Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает потолок цен на нефть и включает в себя запрет импорта товаров из России на €7 миллиардов. Гражданам стран Евросоюза теперь нельзя занимать должности в руководящих органах госпредприятий РФ.



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Маргарита Головатенко