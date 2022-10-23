Татарстан удерживает нулевую задолженность по зарплате четвертый месяц подряд

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Один из четырех регионов ПФО, где нет задолженности по зарплате

Татарстан — один из немногих регионов России, где на 1 октября не зарегистрировано просроченной задолженности по зарплате, выяснило «Реальное время», изучив отчет Росстата. В республике она отсутствует уже четыре месяца подряд.

В Приволжском федеральном округе отсутствие просроченной задолженности по зарплате зафиксировано в четырех регионах, включая Татарстан. В этом списке также Ульяновская и Кировская области, а также Пермский край.

Стоит отметить, Кировская область — новичок в списке регионов ПФО, где нет просроченной задолженности по зарплате. На начало осени эта сумма составляла 33,7 миллиона рублей. Ульяновская область и Пермский край, как и Татарстан, смогли удержать нулевую задолженность — ее в них не было и на 1 сентября.

Источник: Росстат

Самая большая просроченная задолженность по зарплате среди регионов ПФО в Саратовской области. Она на 1 октября оценивается в 13,4 миллиона рублей.

Наименьшие суммы задолженностей на начало текущего месяца зарегистрированы в Мордовии и Нижегородской областей. Они составили 200 и 400 тысяч рублей.

Год назад задолженность достигала 48,5 миллиона рублей



Впервые за последний год отсутствие просроченной задолженности по зарплате в Татарстане зафиксировали по состоянию на 1 июля 2022 года. При этом за месяц до этого она оценивалась в 41,1 миллиона рублей.

С 1 октября прошлого года просроченная задолженность по зарплате в Татарстане, которая на тот момент достигала 48,5 миллиона рублей, сокращалась месяц за месяцем. К началу 2022-го она уменьшилась почти на миллион, до 47,6 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Застой в положительной динамике сокращения задолженности, которая с каждым месяцем становилась в республике меньше на сотни тысяч рублей, зафиксировали весной 2022 года. И на 1 апреля, и на 1 мая сумма была одинакова — 46,2 миллиона рублей. Однако к началу лета она снизилась сразу на 5,1 миллиона, а к 1 июля и вовсе сошла на нет.



«Реальное время» приводит таблицу с информацией о просроченной задолженности в Татарстане за последний год:

ДАТА СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ 1 октября 2021 48,5 млн 1 ноября 2021 48,3 млн 1 декабря 2021 48,1 млн 1 января 2022 47,6 млн 1 февраля 2022 47,1 млн 1 марта 2022 46,9 млн 1 апреля 2022 46,2 млн 1 мая 2022 46,2 млн 1 июня 2022 41,1 млн 1 июля 2022 — 1 августа 2022 — 1 сентября 2022 — 1 октября 2022 —

Как ранее разъяснили «Реальному времени» в Татарстанстате, единственная компания, у которой имелась задолженность, погасила ее. Других сведений не поступало.

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Татьяна Демина