Татарстан удерживает нулевую задолженность по зарплате четвертый месяц подряд
Один из четырех регионов ПФО, где нет задолженности по зарплате
Татарстан — один из немногих регионов России, где на 1 октября не зарегистрировано просроченной задолженности по зарплате, выяснило «Реальное время», изучив отчет Росстата. В республике она отсутствует уже четыре месяца подряд.
В Приволжском федеральном округе отсутствие просроченной задолженности по зарплате зафиксировано в четырех регионах, включая Татарстан. В этом списке также Ульяновская и Кировская области, а также Пермский край.
Стоит отметить, Кировская область — новичок в списке регионов ПФО, где нет просроченной задолженности по зарплате. На начало осени эта сумма составляла 33,7 миллиона рублей. Ульяновская область и Пермский край, как и Татарстан, смогли удержать нулевую задолженность — ее в них не было и на 1 сентября.
Самая большая просроченная задолженность по зарплате среди регионов ПФО в Саратовской области. Она на 1 октября оценивается в 13,4 миллиона рублей.
Наименьшие суммы задолженностей на начало текущего месяца зарегистрированы в Мордовии и Нижегородской областей. Они составили 200 и 400 тысяч рублей.
Год назад задолженность достигала 48,5 миллиона рублей
Впервые за последний год отсутствие просроченной задолженности по зарплате в Татарстане зафиксировали по состоянию на 1 июля 2022 года. При этом за месяц до этого она оценивалась в 41,1 миллиона рублей.
С 1 октября прошлого года просроченная задолженность по зарплате в Татарстане, которая на тот момент достигала 48,5 миллиона рублей, сокращалась месяц за месяцем. К началу 2022-го она уменьшилась почти на миллион, до 47,6 миллиона.
Застой в положительной динамике сокращения задолженности, которая с каждым месяцем становилась в республике меньше на сотни тысяч рублей, зафиксировали весной 2022 года. И на 1 апреля, и на 1 мая сумма была одинакова — 46,2 миллиона рублей. Однако к началу лета она снизилась сразу на 5,1 миллиона, а к 1 июля и вовсе сошла на нет.
«Реальное время» приводит таблицу с информацией о просроченной задолженности в Татарстане за последний год:
|
ДАТА
|
СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
|
1 октября 2021
|
48,5 млн
|
1 ноября 2021
|
48,3 млн
|
1 декабря 2021
|
48,1 млн
|
1 января 2022
|
47,6 млн
|
1 февраля 2022
|
47,1 млн
|
1 марта 2022
|
46,9 млн
|
1 апреля 2022
|
46,2 млн
|
1 мая 2022
|
46,2 млн
|
1 июня 2022
|
41,1 млн
|
1 июля 2022
|
—
|
1 августа 2022
|
—
|
1 сентября 2022
|
—
|
1 октября 2022
|
—
Как ранее разъяснили «Реальному времени» в Татарстанстате, единственная компания, у которой имелась задолженность, погасила ее. Других сведений не поступало.
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