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Экологи обследовали захламленную территорию берега Кабана в Казани

05:24, 22.10.2022
Экологи обследовали захламленную территорию берега Кабана в Казани
Фото: Министерство экологии Татарстана

Казанцы активно жаловались на захламленную береговую полосу озера Кабан. Инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана организовали проверку по этому поводу.

После информации в соцсетях о захламлении береговой полосы озера Средний Кабан отходами от строительного объекта, расположенного по ул. 33-й Военный Городок Приволжского района Казани, эксперты выехали на место.

Они обнаружили незначительное захламление территории. На момент обследования силами подрядной организации производилась уборка.

В мае сотрудники Минэкологии Татарстана установили источник сброса пены в дренажную канаву озера Кабан. Балансодержатель сетей оказался МУП «Городское благоустройство».

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Илина Хакимова
ОбществоВласть Татарстан

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