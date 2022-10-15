Эксперт заявил, что падение рубля в ближайшее время не предвидится

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заявил, что факторов для падения рубля в ближайшее время не предвидится. Об этом он рассказал в ходе беседы с RT.

— Сильных факторов для ослабления рубля в ближайшие дни не предвидится. Наоборот, можно ожидать, что курс доллара снизится на 1—1,5 рубля, так как в России начинается налоговый период. Компании-экспортеры продают полученную валютную выручку для перечисления налогов и акцизов в бюджет, — отметил он.

Специалист также добавил, что повышенный спрос на рублевую ликвидность укрепляет национальную валюту.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

— Так что на следующей неделе стоит ожидать, что доллар может стоить 61—63 рубля, и такая ситуация сохранится до конца месяца. Конечно, в ситуации, если не произойдут какие-то сильные изменения в политике и экономике, которые крайне сложно прогнозировать (санкции или геополитические события), — объяснил Сидоров.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева